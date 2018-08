später lesen Blaulicht Ölspur verursacht Teilen

Der Fahrer eines Radladers hat am Samstagmorgen in der Dirminger Straße in Tholey aufgrund eines Defekts eine längere Ölspur verursacht. Das berichtet die Polizei. Nach Erkennen des Schadens sicherte der Fahrer sofort die Gefahrenstelle ab und informierte die Polizei. Von Melanie Mai