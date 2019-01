Auf der Landstraße zwischen Überroth und Lindscheid (L 323) ist es am frühen Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei weiter berichtet, habe sich einer der daran Beteiligten unerlaubt entfernt. Nach Angaben des Geschädigten, der den Vorfall bei der Polizei anzeigte, war er mit seinem Audi A 4 von Lindscheid kommend unterwegs. In einer Kurve sei es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zur seitlichen Kollision gekommen Hierbei wurde nicht nur der Außenspiegel am Audi des Geschädigten, sondern vermutlich auch der entsprechende Spiegel am Wagen des Unfallgegners beschädigt. Während der Anzeiger selbst nach der Kollision anhielt, entfernte sich der Unfallgegner.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.