Kisoboka lädt danach noch zu einem geselligen Ausklang bei Getränken und Snacks ein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ende des Auftritts wird um eine Spende gebeten. Laut Mitteilung von Sophie und Lukas Schäfer vom Verein Kisoboka kommt der Erlös dieser Veranstaltung hälftig dem Kindergartenbau in Uganda von Kisoboka und den von Ornament unterstützen krebskranken Kindern in Minsk zugute.