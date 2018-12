später lesen Blaulicht Hausfassade mit unbekannter Substanz beschmiert Teilen

(him) Die Fassade eines Hauses in der Dirminger Straße in Tholey ist im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und dem darauffolgenden Morgen erheblich beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Die schwarze Spur einer unbekannten Substanz zog sich von der am Anwesen angebauten Doppelgarage bis über die Hausfront hinweg. Von Melanie Mai