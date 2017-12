Großhandelsgruppe kommt nach Theley

Die internationale Eurofer-Gruppe bezieht am Schaumberg ihr neues Logistikzentrum.

Gut ein Jahr nach Baubeginn hat das Saarbrücker Unternehmen Klaus Baubeschläge GmbH, Stammhaus der Großhandelsgruppe Eurofer, im zweiten Bauabschnitt des Industrie- und Gewerbeparks „BAB 1 – Am Schaumberg“ in Theley ihr neues Logistikzentrum bezogen. Die Entscheidung des Familienunternehmens, ihr Zentrallager dort zu errichten, bezeichnete Geschäftsführer Roland Marekfia bei einem Besuch von Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDUI) als goldrichtig. „Wir sind total glücklich mit dem Standort.“ Beschäftigt werden hier zurzeit 24 Mitarbeiter, man sei aber auf der Suche nach weiterem Personal, so der Geschäftsführer.

Die Firma Klaus Baubeschläge GmbH wurde im Jahr 1936 von Karl Klaus Senior in Saarbrücken gegründet und wird mittlerweile als Familienunternehmen in der vierten Generation geführt. Geschäftsführer sind Klaus Marekfia und seine beiden Söhne Roland und Wolfgang Marekfia.

Mittlerweile zählt die Eurofer-Gruppe sieben deutsche, ein luxemburgisches und vier französische Unternehmen sowie einen Kooperationspartner in Belgien. Die Großhandelsgruppe vertreibt rund 35 000 Artikel, von Fenstertechnik, über Bauelemente, bis hin zu Werkzeugen und chemischen Produkten. Hauptkundenstamm sind Handwerksbetriebe der jeweiligen Regionen. Darüber hinaus werden die Produkte und der Service von Montagebetrieben und der öffentlichen Hand in Anspruch genommen. Der Gesamtumsatz der Gruppe beläuft sich jährlich auf 120 bis 130 Millionen Euro.

Bislang wurden an den verschiedenen Standorten Schwerpunktlager gebildet, jedoch macht es die heutige logistische Anforderung erforderlich, dass neue Vertriebswege gefunden werden mussten. Der Theleyer Industrie- und Gewerbepark wurde für den Bau eines neuen Zentrallagers gewählt, da der Park verkehrsgünstig an der Autobahn liegt und somit den Bedarf an Logistik decken kann.

Das Grundstück hat eine Größe von 12 586 Quadratmetern. Auf diesem Areal wurde eine Halle mit einer Gesamtfläche von 5473 Quadratmetern erstellt. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf etwa 6,5 Millionen Euro. Im Endstadium sollen etwa 30 Arbeitsplätze in zwei sich überschneidenden Schichten hier arbeiten.

Schmidt freute sich, dass mit der Firma Klaus ein renommiertes Unternehmen den Anfang der Ansiedlungen im zweiten Bauabschnitt des Industrie- und Gewerbeparks in Theley gemacht hat. Dies verband er mit seiner Hoffnung, dass andere Unternehmen dem Beispiel folgen werden. Hierzu liefen derzeit bereits Gespräche mit potenziellen Investoren. Dabei verwies er erneut auf die „hervorragende Verkehrsanbindung“ direkt an der A1.