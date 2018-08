später lesen Kommunalpolitik Gemeinderat Tholey vergibt Bauaufträge Teilen

Mit Bauaufträge beschäftigt sich der Gemeinderat Tholey in seiner Sitzung an diesem Mittwoch. Der Rat trifft sich um 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, befasst sich der Rat unter anderem mit dem Kauf einer weiteren Urnenwand für den Friedhof in Hasborn. Von Volker Fuchs