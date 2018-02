später lesen Reise Gemeinde Tholey bietet fünftägige Reise nach Rom an Teilen

(red) Nach den Fahrten in den vergangenen Jahren bietet die Gemeinde Tholey auch 2018 eine fünftägige Fahrt nach Rom an. Sie findet statt von Donnerstag, 28. Juni bis Montag, 2. Juli. Die Reiseleitung übernimmt Josef Thiry aus Tholey. Im Reisepreis von 650 Euro sind folgende Leistungen enthalten: Flüge nach und von Rom, Transfers zu den Flughäfen und zum Hotel. vier Mal Übernachtung und Frühstück in einem zentral gelegenen Mittelklassehotel, Führungen und Reiseleitung während der fünf Tage.