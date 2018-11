später lesen Blaulicht Container und Auto in Tholey aufgebrochen FOTO: Ames/Polizei FOTO: Ames/Polizei Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen auf einer Baustelle im Gewerbegebiet „An der BAB 1“ in Tholey abgestellten Container aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Die geschädigte Tiefbaufirma bewahrt in dem Raum Arbeitsmaterialien auf. Von Melanie Mai