Einbrecher klauen Laubsauger aus Tennisheim

() Vermutlich bereits in der Nacht zum vergangenen Dienstag, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom gestrigen Montag, sind bislang Unbekannte die Räume des Tennisclubs in Theley eingestiegen. Wie ein Vertreter des Vereins der Polizei berichtete, habe man nach der Tat zwar Beschädigungen an zwei Kellertüren des Clubheimes festgestellt, sei zunächst jedoch davon ausgegangen, dass nichts entwendet wurde. Erst später habe man das Fehlen eines Laubsaugers entdeckt und sich entschlossen, die Tat anzuzeigen. Bei dem entwendeten Laubsauger handelt es sich demnach um ein hochwertiges Gartengerät der Herstellers Stihl in der für die Marke typischen Farbgebung schwarz, weiß und orange.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. (0 68 51) 89 80.