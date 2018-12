später lesen Blaulicht Hatten die Diebe Lust auf Tiefkühlkost? Teilen

Über eine Tiefkühlbox, die vor einem Supermarkt in der Primstalstraße in Theley abgestellt war, haben sich Diebe in der Nacht auf Freitag hergemacht. In dieser Box waren zur Nachtzeit von einem Lieferanten Tiefkühlwaren abgelegt worden. Von Melanie Mai