Wie Polizei-Sprecher Marco Ames mitteilt, traf es im Zeitraum zwischen dem 22. und 27. Dezember den Halter eines grauen VW Touran. Der 62-Jährige hatte sein Fahrzeug während der arbeitsfreien Tage gegenüber dem Schaumbergbad in Höhe der Jugendherberge abgestellt. „Als er das Auto nach den Feiertagen erstmals wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass beide Kennzeichen fehlten“, sagt Ames.

Etwas enger lasse sich die Tatzeit bei einem Autoaufbruch in Hasborn eingrenzen. Der 58-jährige Fahrzeughalter hatte seinen Ford Focus Kombi am Mittwoch, 26. Dezember, anlässlich einer Theatervorführung auf dem Parkplatz vor der Kulturhalle abgestellt und dort über Nacht stehen lassen. Ein unbekannter Täter habe die Gelegenheit genutzt, die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Weihnachtsgeschenk, ein Navi sowie den Bildschirm einer Rückfahrkamera zu stehlen.

In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise an die Dienststelle in St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.