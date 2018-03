später lesen Blaulicht Die Muttern an drei Rädern gelöste Teilen

Die Radmuttern an drei Rädern eines Ford Mustangs haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 10. und 12. März gelöst. Das Auto war nach Angaben der Polizei in Tholey, Im Eidental, abgestellt. Die 25-jährige Fahrerin aus Tholey stellte die Tat bei einer Fahrt am 12. März fest. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.