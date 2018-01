später lesen Blaulicht BMW beschädigt und dann abgehauen Teilen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagmorgen einen auf dem Parkplatz der Sparkasse in Hasborn abgestellten blauen BMW X1 beschädigt. Das berichtet die Polizei. Die 54-jährige Fahrzeugbesitzerin entdeckte um die Mittagszeit frische Lackkratzer an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Die Art des Schadens lässt vermuten, dass dieser wahrscheinlich bei einem Rangiervorgang eines anderen Fahrers verursacht worden ist. Noch fehlen jedoch sämtliche Hinweise auf den Verursacher. Von Melanie Mai