Betroffen waren laut Feuerwehr die Gemeinden Nonnweiler, Nohfelden und Freisen.

Schwerpunktmäßig mussten die Feuerwehrleute vollgelaufene Keller, Wohnungen und Garagen von Wassermassen befreien. Das machten sie mit Hilfe von Tauchpumpen und Wassersauger. Ebenso wurden zahlreiche Straßen wegen Überflutungen gesperrt und nach Abfluss des Wassers von Geröll und Schlamm gereinigt.

In Nohfelden trat im Bereich des Feuerwehrgerätehauses die Nahe über die Ufer und erreichte ihren Höchststand mit 2,18 Metern. In einem Industriebetrieb in Freisen mussten eindringende Wassermassen aus Werkshallen beseitigt und der Zufluss weiteren Oberflächenwassers ab- oder umgeleitet werden.

In den einzelnen Gemeinden verbaute die Feuerwehr auch zahlreiche Sandsäcke, welche am Samstag zur Inbetriebnahme der kreiseigenen Sandsackfüllanlage abgefüllt wurden. Für solche Schadensereignisse hält nun jede Kommune eine bestimmte Anzahl an gefüllten Sandsäcken vor, so die Feuerwehr. Die Einsätze dauerten bis gegen Mitternacht. Verletzt wurde niemand.