Silversternacht St. Wendel: Mit Schreckschusspistolen Feuerwerkskörper auf Personen und Sachen geschossen

In der Silversternacht gegen 00:45 Uhr wurde der Polizei St. Wendel mitgeteilt, dass in der Linxweilerstraße in St. Wendel mit Schreckschusspistolen auf fahrende Fahrzeuge, Schilder und Fußgänger geschossen wird. red