Unbekannte verschandeln Stadt mit Farbschmierereien

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei in St. Wendel zahlreiche Anzeigen über Farbschmierereien in der Stadt eingangen. Das berichtet ein Sprecher der Wache. Es handele sich überwiegend um Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die, so die Polizei, ganz offensichtlich ohne besonderen künstlerischen oder geistigen Wert sind. Verunstaltet wurden Wände, Verkehrsschilder, Garagentore und sogar Fahrzeuge. Die Polizei wertet die Angelegenheit als Sachbeschädigung. Konkret sind inzwischen zehn Fälle bekannt, in denen Eigentum der Stadt von Firmen aber auch von Privatleute verschmiert wurde. Die Tatorte erstrecken sich über den Bereich zwischen der Bahnunterführung in der Tholeyer Straße und dem Fachmarktzentrum in Richtung Winterbach. Aufgrund der immer gleichen Schmierereien geht die Polizei von dem oder den immer gleichen Tätern aus. Tatzeit dürfte die Nacht zum vergangenen Sonntag gewesen sein.

Hinweise an die Polizei in St. Wendel, Tel. (06851) 89 80.