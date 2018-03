Wegen Glätte: Lkw kollidiert mit Streufahrzeug

Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 11.15 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Landstraße. In der kurvigen Bergaufstrecke kam der Fahrer in einer Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneematsch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Winterdienstfahrzeug. Der Lkw geriet durch die Kollision in den Straßengraben und musste von einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Die Straße war bis in den frühen Nachmittag gesperrt.