Vortrag zur Wärmedämmung

Viele Verbraucher seien verunsichert, wenn es um Wärmedämmung geht, schreibt die Verbraucherzentrale. Es kursieren Gerüchte, dass gedämmte Häuser schneller schimmeln als ungedämmte. Diesen und ähnlichen Vorurteilen geht Werner Ehl, Bauphysiker und Energieberater der Verbraucherzentrale, auf den Grund. Er erläutert die Vor- und Nachteile verschiedener Dämm-Maßnahmen und erklärt, worauf ein besonderes Augenmerk zu legen ist. Der kostenlose Vortrag ist am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr in St. Wendel im Besprechungsraum in der Welvertstraße.

Anmeldung erbeten beim Umweltamt unter Tel. (0 68 51) 8 09 19 22