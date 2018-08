Vier Verletzte bei Autounfall in Oberlinxweiler

Laut Angaben der St. Wendeler Polizei kam es zu dem Unglück, als eine 57-Jährige mit ihrem Kleinwagen aus Richtung St. Wendel kommend im Einmündungsbereich Jakob-Stoll-Straße/Remmesweiler Straße geradeaus in Richtung Niederlinxweiler fahren wollte. „In diesem Straßenabschnitt hatte sich bereits zu Beginn des Sommers die Verkehrsregelung geändert“, teilt die Polizei mit. Dem größeren Verkehrsstrom aus und in Richtung Remmesweiler wird seit diesem Zeitpunkt die Vorfahrt gewährt. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt kam es zur Kollision mit einem vollbesetzten Auto. Dabei wurde nicht nur die 18-jährige Fahrerin dieses Wagens, sondern auch noch die drei weiteren Insassen verletzt. Eine davon so schwer, dass sie in ein Krankenhaus kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 57-Jährigen gegen einen haltenden Wagen gestoßen. An allen drei Autos entstand teilweise erheblicher Sachschaden.