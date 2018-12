später lesen Vertreterversammlung CDU stellt bei Versammlung ihre Listen auf Teilen

Der CDU-Stadtverband St. Wendel lädt zur Vertreterversammlung, um die Listen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr aufzustellen. Die Veranstaltung am Dienstag, 4. Dezember, beginnt um 19 Uhr in der Kulturscheune in Oberlinxweiler, wie es in einer Mitteilung heißt. Von red