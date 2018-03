später lesen Blaulicht Unbekannter beschädigt VW Golf und flüchtet Teilen

(him) Ein VW Golf ist in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 11 Uhr, in der Dechant-Gomm-Straße in der Nähe des Kulturzentrums Alsfassen beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt, so die Polizei. Von Melanie Mai