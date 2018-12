Bei dem Zusammenstoß zweier Wagen sind zwei Insassen verletzt worden. Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Unfall am Montagvormittag im Einmündungsbereich Jakob-Stoll-Straße /Remmesweiler Straße in Oberlinxweiler. Eine 51-Jährige hatte die Regelung der dort eingerichteten abknickenden Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Wagen eines 66-Jährigen kollidiert, der aus Richtung Remmesweiler kam. Der Mann und seine Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden laut Polizei stark beschädigt.