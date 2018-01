Unbekannter flüchtet nach Unfall

Unbekannter beschädigt parkendes Auto Von red

() Am Montagnachmittag ist in der Hauptstraße von Remmesweiler ein Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle – und zwar unerlaubt. Zuvor hatte der 63-jährige Geschädigte seinen silberfarbenen BMW gegen 15 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Dr.-Franz-Schmitt-Straße geparkt. In dem kurzen Zeitraum bis 15.30 Uhr hat nach Angaben der Polizei ein bislang unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel des geparkten Autos abgefahren. Es gebe bislang keine Spuren, die auf den Unfallverursacher hindeuten könnten. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei bitten um Hinweise unter der Tel. (0 68 51) 89 80.