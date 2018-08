später lesen Blaulicht Schmuck geklaut: Geschädigte setzt Belohnung aus Teilen

Diebe waren am Wochenende auf dem St. Wendeler Lebensart-Markt unterwegs (wir berichteten). In der Nacht auf Sonntag wurde aus einem Pavillon, der vor dem Hotel Angels stand, eine Kiste mit teilweise vergoldetem Silberschmuck gestohlen und vermutlich in einem ebenfalls dort entwendeten Aluwerkzeugkoffer mitgenommen. Von Melanie Mai