Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 5. Januar, gegen 18:20 Uhr in der Dechant-Gomm-Straße in St. Wendel einen Müllcontainer aus Kunststoff in Brand gesetzt.