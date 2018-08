Einbrecher scheitern zwei Mal

Allerdings gelang es ihnen nicht, den in zwei Metern Höhe liegenden Zugang, der nur mittels einer Leiter erreichbar ist, aufzuhebeln. Genauso erfolglos waren die Täter in der Nacht zu Donnerstag. Die Einbrecher versuchten an zwei Stellen vergeblich in das Gebäude einzudringen, ein Fenster und eine weitere Tür hielten den Tätern aber stand. Allerdings entwendeten die Diebe in diesem Fall einen im Außenbereich stehenden Putzmischer und einen Bauaufzug. Dem Eigentümer des Gebäudes, das zurzeit zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut werden soll, entstand ein Schaden im geschätzten hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei in St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80.