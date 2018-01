später lesen Blaulicht Unbekannte brechen in Metzgerei ein Teilen

In eine Metzgerei auf dem Wendelinushof in St. Wendel sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stiegen die Täter zunächst durch ein Fenster in den Gebäudetrakt des Betriebes ein. Dort suchten sie nach Wertsachen. Derzeit steht noch nicht fest, was entwendet wurde. Von Melanie Mai