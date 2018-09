später lesen Blutspende Blutspende-Aktionen im Kreis St. Wendel Teilen

Zu vier Lokalterminen nach Feierabend bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gesunde Menschen aus dem Landkreis, Blut spenden zu gehen. Die Termine: Gronig am Dienstag, 25. September, von 17 bis 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße; Niederlinxweiler am Donnerstag, 27. September von 17 bis 20 Uhr, in der Breitwies-Halle, Steinbacher Straße. Von Wolfgang Wack