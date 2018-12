Wendel anzeigte, Verursacherin oder Geschädigte ist. Nach eigenen Angaben parkte die Frau ihren silberfarbenen Ford Fusion am Montag gegen 8.30 Uhr in der St. Wendeler Tiefgarage in der Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Fahrzeug unbeschädigt. Gegen 11.30 Uhr machte sie sich von dort aus wieder auf dem Weg nach Hause. Die Parksituation sei um diese Uhrzeit in der Tiefgarage angespannt gewesen. Zuhause stellte die Frau einen Steifschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Zur weiteren Klärung der Angelegenheit ist die Polizei daher auf Zeugenaussagen angewiesen.

Hinweise an die Dienststelle in St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80.