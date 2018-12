Festlich geschmückt und somit passend zum Anlass präsentierte sich der Mariensaal der Stiftung Hospital St. Wendel zur offiziellen Ehrung langjähriger Mitarbeiter. „In Anbetracht der Vielzahl der Mitarbeiter mussten wir irgendwo einen Schnitt machen und wir haben uns entschlossen, nur die runden Jubilare auszuzeichnen“, so ein sichtlich bewegter Hospitaldirektor Dirk Schmitt. „Es sind 119 Kollegen, die schon länger als 20 Jahre im Betrieb sind.“

In seinem Grußwort betonte der stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende, Pastor Klaus Leist, die Wichtigkeit der Mitarbeiter: „Sie sind das höchste Gut eines Unternehmens.“ Unternehmenstreue und Solidarität zum Arbeitgeber, speziell über einen so langen Zeitraum, seien selten geworden und verdienten Lob und Anerkennung.

Zusammen mit der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung, Sabine Meyer, konnte Schmitt 25 Kollegen auszeichnen. „Eine Mitarbeiterin hat es dabei auf insgesamt 48 Dienstjahre bei uns gebracht; sie arbeitet also länger im Hospital, als ich überhaupt auf der Welt bin“, verriet Schmitt. Wie die Stiftung Hospital weiter berichtet, betonte der Hospitaldirektor in seiner Laudatio, dass Unternehmenstreue auch eine innere Einstellung beinhalte, nämlich Ja zu sagen zum Unternehmen. In den vergangenen 50 Jahren hätten viele der langjährigen Kollegen auch einen entscheidenden Baustein zu dem geliefert, was das Hospital heute auszeichnet. „Mit Ihrer Hände Kraft haben Sie mit angepackt, die Stiftung zu einem modernen Sozialdienstleister zu entwickeln“, sagte Schmitt mit Blick auf die Jubilare.