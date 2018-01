später lesen Blaulicht Spiegel abgerissen und weitergefahren Teilen

Zeuge der Unfallflucht zu eigenem Nachteil ist am Montagmittag ein Ehepaar aus Urweiler geworden. Gegen 12.30 Uhr stellte eine 68-jährige Autofahrerin ihren roten Renault Modus vor ihrem Haus in der Hauptstraße in Urweiler ab. Sie war gerade dabei, die Einkäufe gemeinsam mit ihrem Mann aus dem Fahrzeug zu laden, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Richtung St. Wendel kommend so knapp an dem Renault vorbeifuhr, dass der Außenspiegel mit einem lauten Knall abgerissen wurde, berichtet die Polizei Das unfallverursachende Fahrzeug sei, so schildert die Frau weiter, mit hoher Geschwindigkeit unerkannt in Richtung Leitersweiler davon gefahren. Die Polizei St. Wendel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von Melanie Mai