In unserem Bericht über die Einweihung der Freizeitanlage in Oberlinxweiler hat sich ein Fehler eingeschlichen. Den Spendenscheck über 1000 Euro überreichte nicht Staatssekretär Roland Krämer an Manfred Caspari, sondern der Vorsitzende des Vereins für Orts- und Familiengeschichte, Manfred Caspari, an Ortsvorsteher Jörg Birkenbach. Von red