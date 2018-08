später lesen Diebstahl Solarleuchten aus Garten geklaut Teilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in der Hochstraße in St. Wendel mehrere Solarleuchten aus einem Vorgarten geklaut worden. Das berichtet die Polizei. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Hinweise: Tel. (0 68 51) 89 80. Von red