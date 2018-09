später lesen Blaulicht Schlägerei nach Streit um Taxi Teilen

Twittern







In St. Wendel haben sich Männer um ein Taxi geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Streithähne am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte in der Balduinstraße aneinander geraten. Nachdem ein 26- und 27-Jähriger, beide aus St. Von Sarah Konrad