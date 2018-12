Verbandskästen aus dem Auto, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, müssen nicht zwangsläufig entsorgt werden. „Man kann noch etwas Gutes damit tun“, sagt Bernd Naumann, Mitglied des St. Wendeler Rotary Clubs (RC). Und er erläutert, dass an den Globus-Baumärkten in St. Wendel und Zweibrücken, dem Hela-Profizentrum Saarbrücken und dem Globus-Warenhaus in Güdingen Container bereitstünden, wo das Verbandsmaterial abgegeben werden kann. Initiator der Aktion seien Mitglieder des französischen Rotary Clubs Insming Rose Albe aus Lothringen. Diese unterstützten eine Hilfsaktion des Vereins Novisi im westafrikanischen Togo. „Novisi bedeutet in der Landessprache Brüderlichkeit“, sagt Naumann.

Seit vielen Jahren engagieren sich Bernd Naumann und seine Frau Maria nach eigenen Angaben in Afrika. Demnach war es zuerst die Stadt Koulikoro in Mali, wo die Naumanns mit eigenen Mitteln eine Schule für Mädchen erbauen ließen und diese mit im Kreis St. Wendel gesammelten Nähmaschinen und entsprechendem Material ausstatteten. Dazu sei die Ausstattung für die Gesundheitsstation der Schule gekommen. In der Folgezeit seien einige Container mit Hilfsgütern für ihre Schule nach Mali geliefert worden.

Bei der vorhergehenden Sammlung von Verbandskästen im Globus-Baumarkt St. Wendel sei mehr Material gespendet worden, als für Mali gebraucht worden sei. Was tun mit dem Rest? Wie Naumann berichtet, steht er seit einigen Jahren in Kontakt mit dem jetzigen Präsidenten des französischen Rotary Clubs Insming Rose Albe in Lothringen.

„Der lothringische Club unterstützt eine Aktion des Vereins Novisi in Togo“, berichtet der St. Wendeler Rotarier, und weiter, dass der lothringische RC ein medizinisches Zentrum in Maflo im Norden Togos erbaut habe. Man unterstütze die Bemühungen dieses Zentrums, ein unabhängiges Krankenhaus zu werden. So sei auch die Idee entstanden, in Grenznähe abgelaufene Verbandskästen zu sammeln, um sie nach Maflo im Norden Togos zu senden.