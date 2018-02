Der Maler und Christ Norbert Witte hat am Morgen des 13. Novembers 2015 ein Gemälde im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, das ein Beben in Paris zeigt. Am Abend wurde die Stadt durch Terroranschläge des so genannten Islamischen Staates (IS) in ein heilloses Chaos gestürzt. Die Ausstellung ist bis zum 8. April zu sehen.