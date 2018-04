Frauenbund stellt April-Programm vor

Der Katholische Frauenbund St. Wendel hat sein Programm für diesen Monat bekanntgegeben. Am Mittwoch, 4. April, 8.30 Uhr, gibt es eine Frauenmesse in der Basilika und anschließend ein Frühstück. „Atempause“ heißt eine Veranstaltung am Donnerstag, 12. April, um 9 Uhr im Café Lerner. Ein Friedensgebet in der Basilika organsiert der Frauenbund am Freitag, 20. April, um 18 Uhr. Und am Samstag, 28. April, lädt er um 18 Uhr zu einem Wortgottesdienst zum Tag der Diakonin in die Basilika St. Wendel. Mit dem Gottesdienst will der Frauenbund der Heiligen Katharina von Siena gedenken, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss daran gibt es noch ein Treffen zum Austausch bei Brot und Wein im Cusanushaus.