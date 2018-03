Post landete in der blauen Tonne

Eine Vielzahl aufgefundener Postsendungen rund um Illingen hat dazu geführt, dass am Mittwoch die Wohnung eines 28-jährigen Postzustellers aus St. Wendel durchsucht worden sind. Das berichtet die Polizei. Aufgrund fehlender Postzustellungen stellten Mitarbeiter der Deutschen Post in den vergangenen Tagen interne Nachforschungen bei ihren verantwortlichen Postzustellern an. Dabei fanden sie an der Wohnanschrift eines Zustellers eine Vielzahl der Postzusendungen in der blauen Tonne. Die Deutsche Post erstattete Anzeige. In der Wohnung des 28-Jährigen fand die Polizei weiteres Beweismaterial. Über die Anzahl und Örtlichkeiten der nicht zustellten Postsendungen können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.