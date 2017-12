Posaunenchor spielt an Silvester

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel lädt am Silvesterabend, 31. Dezember, um 19 Uhr zu einem Konzert in die evangelische Stadtkirche. Es spielt der Posaunenchor unter der Leitung von Heinz Seger.

Die Solisten an diesem Abend sind: Martin Ondruj, Sopran; Hartwig Neumann, Euphonium; Tobias Reis, Tuba und Thomas Layes am Flügel. „Die Texte werden von Pfarrerin Christine Unrath vorgetragen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei.