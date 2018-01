später lesen Blaulicht Polizei warnt vor mysteriösen Anrufern Teilen

Twittern







Mysteriöse Anrufe sind am Freitag der St. Wendeler Polizei gemeldet worden. Im Laufe des Tages wandten sich zwei Bürger mit im Wesentlichen gleichlautenden Themen an die Polizei. Beide nahmen jeweils ein Telefonat entgegen, worin sich der unbekannte Anrufer erkundigte, ob die Angerufenen Hunde oder Katzen hätten. Es soll sich jeweils um eine Person mit ausländischem Akzent gehandelt haben, in einem Fall eindeutig um eine Frau. Die Frage als solche ist schon ungewöhnlich genug, meint die Polizei. Auffällig war aber auch die automatisch auf das Telefondisplay der Angerufenen übermittelte Nummer: eine im österreichischen Telefonnetz registrierte Sonderrufnummer, die nach ersten Erkenntnissen unabhängig von einem bestehenden Ortsnetz betrieben wird. So bleiben die Motive des Anrufers weitgehend im Dunkeln. Möglicherweise handelt es sich, wie einer der Mitteiler bei der Polizei vermutete, um den Versuch, herauszubekommen, ob die Hausbewohner zu Hause sind. Jedenfalls Grund genug, unbekannten oder ungebetenen Anrufern gegenüber wachsam zu sein und ein Gespräch eher zu beenden als sich anschließend umgarnen und zur Preisgabe persönlicher Daten oder zu einem teuren Rückruf bewegen zu lassen, so die Polizei. Diese rät: „Wenden Sie sich bei solchen unlauteren Anfragen an vertraute Personen oder die nächste Polizeidienststelle.“