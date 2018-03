später lesen Blaulicht Polizei sucht neutrale Zeugen Teilen

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 7.55 Uhr an der B 41-Abfahrt St. Wendel-City, in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle, ereignet. Nach Angaben der Polizei waren ein weißer Ford Ka sowie ein blauer Mazda CX-3 beteiligt. Da beide Fahrzeugführer unterschiedliche Unfallschilderungen bei der Polizei machten, sucht die Polizei neutrale Unfallzeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Von Melanie Mai