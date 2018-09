Fußgängerin blutete nach Unfall

Wie die Polizei weiter berichtet, wollte die junge Frau bei noch geschlossener Bahnschranke den Fußgängerüberweg in der Kelsweilerstraße aus Richtung Alsfassen kommend überqueren. Als sich in diesem Moment die Schranken öffneten, fuhr die an dem Überweg haltende Fahrerin eines dunklen Kleinwagens an, ohne auf die Fußgängerin zu achten. Es kam schließlich zur Kollision. Die 25-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am linken Bein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Kleinwagen und dessen Fahrerin. Zur Person ist nur bekannt, dass es sich um eine Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben soll. Sie trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Sonnenbrille.

Hinweise an die Polizei in St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80.