Polizei nimmt Handy-Diebe fest

Von Melanie Mai

Einen jungen Handy-Dieb hat die Polizei am Donnerstagnachmittag am St. Wendeler Bahnhof festgenommen. Der von einer Jugendwohngruppe in Neunkirchen vermisst gemeldete 14-Jährige hatte zuvor in Begleitung eines ebenfalls in einem Wohnheim lebenden 15-Jährigen in einem Elektrofachgeschäft in St. Wendel Handys an sich genommen und Verpackung sowie Diebstahlschutz entfernt. Das berichtet die Polizei. Während die Ladendetektive den Älteren der Polizei übergaben, gelang es dem 14-Jährigen, aus dem Geschäft zu verschwinden. Das gestohlene Handy wurde bei der Festnahme am Bahnhof sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden der Obhut der jeweiligen Wohngruppen überstellt.