später lesen Blaulicht Polizei klärt Einbruchserie auf FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Twittern







Eine Vielzahl von Einbrüchen in Gartenhäuser, Freizeitanlagen, Geräteschuppen und Lagerhallen haben n in den vergangenen Wochen und Monaten die Polizeiinspektion St. Wendel beschäftigt. Dabei wurde so ziemlich alles entwendet, was nicht niet- und nagelfest war und unter irgendeinem Blickpunkt einen Wert darstellen könnte, so die Polizei. Von Melanie Mai