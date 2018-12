Schwein gehabt! Das mag so mancher gedacht haben, der direkt oder indirekt an dem etwas anderen Fangspiel am Freitagmittag beteiligt war. Ein tierischer Ausreißer sorgte da nicht nur bei seinem Besitzer für Aufregung.

„Ein Hängebauchschwein spaziert auf dem Gehweg“: Diese Meldung ging bei der Polizei ein. Gesichtet wurde das Tier im Bereich Tholeyer Straße und Tritschlerstraße. Als kurz darauf Beamte im Streifenwagen ausrückten, um nach dem Rechten zu schauen, staunten sie nicht schlecht: „Da stand tatsächlich ein 150 Kilogramm schweres Hängebauchschwein“, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Damit das Tier auf der Straße keinen Unfall verursacht, trieben der Besitzer, ein Landwirt aus Rheinland-Pfalz, und hilfsbereite Passanten es hinter die dort ansässige Bäckerei samt Café. In diesem Moment erfuhr auch SZ-Leserreporterin Diana Wolf von dem tierischen Besucher. Ein Paketzusteller betrat den Laden, in dem sie arbeitet, mit den Worten: „Da steht ein Schwein.“ Um dem Besitzer und den Beamten zu helfen, parkte sie flugs ihr Auto um, um dem Tier, das inzwischen mit Essen gelockt wurde, einen Fluchtweg zu versperren. „Nach etwa 20 Minuten war das Tier wieder im Hänger“, berichtet der Polizei-Sprecher.

Aber wie genau war es zu dem saucoolen Ausflug gekommen? Wie die Polizei berichtet, hatte der Landwirt das Hängebauchschwein gerade erst gekauft. Es stieg in den Hänger, und schon konnte die Fahrt beginnen. Als der Verkehr vor dem Landwirt ins Stocken geriet und er anhalten musste, nutzte das findige Tierchen seine Chance. „Es konnte wohl mit der Schnauze den Riegel aufstoßen“, vermutet die Polizei. Und schlich sich aus dem Gefährt. Der Besitzer habe zunächst von dem Alleingang des Schweins nichts mitgekriegt. Andere Verkehrsteilnehmer machten ihn auf den Ausreißer aufmerksam. Dem geht es laut Polizei nach seinem Ausflug saugut.

Diana Wolf hofft, dass das auch so bleibt und das Tier auf einem Hof ein schönes Leben hat. Das wäre ihr Wunsch-Happyend.