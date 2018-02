Platanen mussten für Bauarbeiten weichen

Anfang der Woche sind in der St. Wendeler Schorlemer Straße mehrere Bäume gefällt worden. Nur noch Baumstümpfe ragen nun aus dem Bürgersteig. Verwundert hat sich ein Leser-Reporter gefragt, warum die Platanen gekappt wurden? Mussten sie, weil sie krank sind, umgelegt werden, oder soll damit etwa das Straßenbild in der Kreisstadt verschönert werden? Via E-Mail wandte sich der grübelnde Leser-Reporter daraufhin mit seiner Beobachtung an die SZ.

Zur Veranlassung der Fällaktion erklärt der städtische Pressesprecher Volker Schmidt auf SZ-Nachfrage: „Die Schorlemer Straße wird durch die Kreisstadt neu ausgebaut.“ Über die Maßnahme seien die Anwohner mit einer Wurfsendung schriftlich informiert worden. „Das Entfernen der alten Platanen war eine schwierige, wie auch unumgängliche Entscheidung“, teilt die Stadtverwaltung dazu ausführlich auf ihrer Internetseite mit. Das Kappen der Bäume wird wie folgt begründet. Zum einen seien einige Bäume bedingt durch ihr Alter in keinem guten Zustand mehr gewesen, zum anderen haben die Bäume aufgrund der Kanalerneuerung weichen müssen. Teilweise beeinträchtigte das Wurzelwerk der Bäume die Kanalsituation. „Im Zuge der Erneuerung der Straße sollen neue Bäume gepflanzt werden, um den ursprünglichen Charakter der Straße wiederherzustellen. Vom Erscheinungsbild hergesehen, wird das kein Unterschied.“

Die anstehende Baumaßnahme Schorlemer Straße ist in drei Abschnitte unterteilt. Die Stadtwerke St. Wendel (SSW) werden im Frühjahr eine Glasfaserleitung verlegen. Dies ist unter anderem Vorgabe im Digitalisierungsgesetz des Bundes. So sollen die Bürger mit Hochleistungsinternet versorgt werden, gemäß der Initiative des Saarlandes „Gigabit-Gesellschaft“.

Nachfolgend wird das Abwasserwerk der Kreisstadt St. Wendel (AWW) den Kanal erneuern. Im dritten Abschnitt wird die Straße neu ausgebaut. Erste Ergebnisse der Planung durch die Tiefbauabteilung des Stadtbauamtes werden jedoch erst im Herbst erwartet und sollen dann veröffentlicht werden. Da verschiedene Projektbeteligte mit unterschiedlichen Maßnahmen innerhalb des Straßenlaufs agieren, musste eine längere Zeitschiene gewählt werden. Nach Fertigstellung der jeweiligen Abschnitte wird die Straße vorrübergehend so wiederhergestellt, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt wird.

Wenn Sie auch Interessantes zu erzählen haben, hinterlassen Sie eine Sprachnachricht unter Tel. (06 81) 5 95 98 00 oder schicken Sie eine E-Mail an leser-reporter@sol.de oder nutzen Sie unser Onlineformular unter www.saarbruecker-zeitung.de/leserreporter.