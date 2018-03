Leicht verletzt worden ist ein Fahrer eines Elektrofahrrades am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in St. Wendel. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige aus der Gemeinde Namborn in der St. Annenstraße unterwegs. Dort stieß er aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Auto und fiel hin.