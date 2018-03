später lesen Ostertalbahn Ostertalbahn startet an Karsamstag in die neue Saison FOTO: Andreas Walter FOTO: Andreas Walter Teilen

(red) Der Museumszug der Ostertalbahn zwischen Ottweiler und Schwarzerden startet an Karsamstag, 31. März, in die neue Saison. Abfahrt der Züge ab Ottweiler ist um 11.20 Uhr und 14.50 und ab Schwarzerden um 9.40 Uhr, 13.20 und 16.20 Uhr. Der Zustieg ist an allen Unterwegshaltepunkten möglich. Am Karsamstag ist außerdem Ostermarkt in Osterbrücken. Abfahrtszeiten in Osterbrücken nach Besuch des Marktes in Richtung Schwarzerden: 15.22 und 18.03 Uhr, nach Ottweiler um 13.33 und 16.33 Uhr. An Ostermontag fährt der Zug durchs Ostertal nach den oben genannten Abfahrtszeiten. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern bis 14 Jahren kostet 19,60 Euro. Bei größeren Gruppen wird um Reservierung gebeten.