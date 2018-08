später lesen Orgelkonzert Orgelkonzert mit Werken von Bach in der Wendelinus-Basilika Teilen

Das zweite Konzert der Reihe „Orgelmusik am Abend“ in diesem Jahr geht am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr in der Wendelinus-Basilika über die Bühne. Wie der Veranstalter mitteilt, spielt Mami Nagata aus Tokio Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Cesar Franck Asahi Matsuoka und Kay Johannsen. Von red