Musikverein und Bigband teilen sich die Bühne

Der Musikverein Lyra Bliesen und die Bigband Urknall veranstalten gemeinsam das Konzert „. . . strike up the Band“. Es geht am Montag, 21. April, um 20 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Bliesen über die Bühne.